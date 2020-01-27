Anne karnında lazerli ameliyat yapıldı

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ANTALYA'DA, anne karnında 28 haftalıkken idrar kanalı tıkanan bebek, lazerle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu. Emine ve Abdullah Dönmez çifti, 40 gün önce normal doğumla dünyaya gelen ve anne karnında geçirdiği operasyonla hayata tutundan bebeklerine Muhammet Asaf adını verdi. Emine Dönmez, "Bebeğime karnımda lazerle ameliyat yaptı. Şu an 40 günlük olan bebeğimin durumu çok iyi. Hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi. Operasyonu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Selahattin Kumru gerçekleştirdi. Kumru, operasyonun Türkiye'de ilk olduğunu açıkladı. Bebeklerde bu sorunun yaklaşık 5 binde 1 veya 10 binde 1 sıklıkta görüldüğünü belirten Prof. Dr. Kumru, "Kendi haline bırakılırsa bu bebeklerin yüzde 75'i anne karnında veya doğduktan birkaç gün sonra kaybediliyor" diye konuştu.