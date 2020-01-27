Çoook özlemişiz

JAHOVİC

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sekizinden mağlubiyetle ayrılan ve sadece 3 beraberlik alabilen Antalyaspor, 12 haftalık galibiyet özlemine, 3-0'lık Denizlispor zaferiyle son noktayı koydu.Ligin 15 golle en az gol atan takımı olan Antalyaspor, 3 gollü galibiyetle gol sayısını da 18'e yükseltti. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı- beyazlıların golleri 26'ncı dakikada Adis Jahovic, 40'ıncı dakikada Mukairu ve 57'nci dakikada Gustavo'dan geldi.Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi evinde 2-0 kaybeden Antalyaspor, deplasmanda ise 3-0 kazanarak rakibiyle olan ikili averaj avantajını da eline geçirdi. Sezon sonunda iki takımın puanları eşit olması halinde Antalyaspor, puan durumunda bir üst sırada yer alacak.ANTALYASPOR'UN yeni transferi Adis Jahovic,Attığı golü ise Göztepe'den hocası olan ve Antalyaspor'da yeniden bir araya geldiği Tamer Tuna ile birlikte kutladı. Maçın ilk yarısının son anlarında hava mücadelesinde yerde kalan Jahovic, başına gelen darbe nedeniyle ikinci yarıda yerini Blanco'ya bıraktı. Denizli Devlet Hastaneye kaldırılan Jahovic, kafatasında çatlak oluşması üzerine ambulans helikopterle Antalya'ya nakledildi. Tamer Tuna,diye konuştu.