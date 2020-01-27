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Eskrimde büyük gurur

Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Eskrimde büyük gurur
TÜRKİYE Eskrim Federasyonu tarafından, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı. İlçedeki bir otelde düzenlenen turnuvada, 8 ilden 253 sporcu mücadele etti. YARIŞLARDA 10 yaş altında erkeklerde Ömer Poyraz Oğuztüzün, kızlarda Ada Küfeciler, 12 yaş altında erkeklerde Ahmet Turgut Anbarlılar, kızlarda ise Elvin Gülışık, 14 yaş altında ise erkeklerde Ali Eren Girgin, kızlarda ise Tuna Atmaca birinci oldu. Turnuvada dereceye girenlere Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber madalyalarını verdi.
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Eskrimde büyük gurur
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