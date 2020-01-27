Kardeşleri bıraktı komşusu bakıyor

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulan ve işçi olarak çeşitli yerlerde çalışan Remzi Polat, 6 metrekarelik barakada yaşam mücadelesi veriyor. İşitme güçlüğü yaşayan, çok zor konuşan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği için yardıma muhtaç hale gelen yaşlı adama, komşusu Erdem Belen sahip çıktı. Belen, ailesiyle birlikte 2 günde bir yıkadığı, günlük temizlik ve bakımını yaptığı Polat'ın bakımevine alınmasını istiyor.Sadece süt ve meyve suyu içen, herhangi bir şey yemeyen Remzi Polat'ın her şeyiyle ilgilenen kamyon şoförü Erdem Belen, "Bir oğlu ve eşi varmış, ölmüşler. Bir evlatlık kız almış, o da 'Aman beni aramayın' diyor. Emekli, 4-5 kardeşi varmış. Biraz önce yine aradık, 'Biz ilgilenmeyiz, orada ne olursa olsun' diyorlar Ben kendi babama böyle bakmadım. Ne yapayım, sokağa mı atayım. Biz burada bir yere kadar bakabiliriz. Yoksa bu adam burada göz göre göre ölecek" diye konuştu.