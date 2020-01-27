Minik Osman büyüdü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Antalya Sömestir Festivali, ünlü konukların katılımıyla devam ediyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde showlar, turnuvalar, tiyatro, illüzyon gösterisi ve atölye çalışmaları gibi bir çok etkinlikle çocuklara renkli bir tatilin kapılarını aralayan festival, ünlü konukları da minik hayranlarıyla buluşturuyor. Renkli festivalin 4'üncü gününde çocuk sanatçı Emir Berke Zincidi, hayranlarıyla bir araya geldi.Kendisi küçük, hayran kitlesi büyük olan oyuncu, söyleşinin ardından sevenleriyle imza gününde tekrar bir araya geldi. Türkiye'nin 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisindeki 'Osman' karakteri ile tanıdığı oyuncu, büyük ilgi gördüğü hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi. Antalya Sömestir Festivali, 4. gününde 'İki Bavul Dolusu Curcuna' adlı çocuk oyunu, Düşler Kukla Tiyatrosu, bilim gösterimleriyle de çocuklara eğlence dolu saatler armağan etti.