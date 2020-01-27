Mücadele farkı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa karşısında 2-1'lik galibiyetle 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 14. hafta deplasmanda Galatasaray'a 1-0 yenilen Alanyaspor, bu maçtan sonra yenilgi yüzü görmedi. 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Şimşek, ilk 8 hedefine emin adımlarla ilerliyor.Teknik direktör Erol Bulut, maça kazanma parolasıyla çıktıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.