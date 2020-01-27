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Mücadele farkı

Deplasmanda ’yı mağlup ederek 4 maç üst üste kazanma başarısı gösteren Aytemiz ’un hocası Erol Bulut, “Tempo yüksek olmasa da iyi mücadele ettik” dedi

Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Mücadele farkı
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa karşısında 2-1'lik galibiyetle 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 14. hafta deplasmanda Galatasaray'a 1-0 yenilen Alanyaspor, bu maçtan sonra yenilgi yüzü görmedi. 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Şimşek, ilk 8 hedefine emin adımlarla ilerliyor.

KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKTIK
Teknik direktör Erol Bulut, maça kazanma parolasıyla çıktıklarını belirterek, "Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptık. Bugün biraz zor oldu, karşımızda iyi bir Kasımpaşa vardı. İkinci yarıda rakibin kazandığı bir penaltı ile skor 1- 1'e geldi. Maçın ikinci yarısında maç 1-1 olduktan sonra bir, iki pozisyonu değerlendiremedik ama Salih'ten bulduğumuz golle öne geçtik. Maçın temposu yüksek olmasa da iyi mücadele ettik, kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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Mücadele farkı
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