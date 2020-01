Partizanlık bıktırdı

Antalya'da 66 yıl sonra CHP'ye geçen Kumluca Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımı isyan ettiriyor. Seçim sonrası başlayan 'işten çıkarma' dedikoduları, seçimden 9 ay sonra gerçeğe döndü. CHP'li Mustafa Köleoğlu'nun seçimden önce 'hiçbir işçiyi ekmeğinden etmeyecekleri' sözünü verdiğini hatırlatan vatandaşlar, "Koltuğa oturdu, sözlerini unuttu" dedi. İddiaya göre, kıyımın arkasında ise CHP Kumluca İlçe Başkanı Arif Kocacık var.Kocacık'ın belediyede gerçekleştirdiği bir konuşmada, 'AK Partililer hala çalışıyor. CHP'li kendi öz evlatlarımızı göreve getireceğiz' dediği öğrenildi. İşte bu konuşma sonrası belediyede düğmeye basıldı. 108 kişilik 'işlerine son verilecekler' listesi hazırlandı. Çoğunluğu taşerondan kadroya geçen Sarnıç Tepe' şirketinde çalışan işçilerin olduğu listede her gün 5'er kişinin işine son veriliyor.Belediyenin Park Bahçeler Müdürlüğü, yemekhane, çevre koruma, çayocağı gibi birimlerinde şimdiye kadar işten çıkartılanların sayısının 30'u geçtiği öğrenildi. Belediyede seçim öncesi işe girmiş olan işçiler arasında her gün 'acaba bugün çağrılır mıyım' korkusu yaşanıyor. İşçi kıyımında işçilere bildirilen çıkış nedenleri ise dikkat çekti. Kişisel verimliliğin düşük olması, ihtiyaç olmaması ve 4'ncü maddeye istinaden haklı bir sebep olmadan yapılan çıkışlar işçileri çıkartmak için bahane üretiliyor diye yorumlandı.CHP'li Kumluca Belediyesi'nin insanlık dışı uygulaması bununla da sınırlı değil. 31 Aralıkta SGK'dan ilişkileri kesilen işçileri 6 ve 8 Ocak'a kadar çalıştıran CHP'li belediye işten çıkartıldıklarını işçilere daha sonra belirtti. SGK'ya bakan işçiler ise şok oldu. Ali Aşar, Vedat Demirkan, Osman Şener, Hüsrev Şener, Abdullah Kulpar, Osman Akkaya ve Soner Sarıca yaşanılan duruma isyan etti.Belediyenin katlı otopark işletmesinde çalışan Ekrem Şitli ise 23 gündür sigortasız çalışıyor. SGK'dan ilişkisi kesilen Şitli, işten çıkış kararının kendisine bildirilmemesi nedeniyle işine devam ediyor. İşten çıkartılan arkadaşlarının uyardığı Şitli, her sabah işine geliyor. Hizmet-İş Sendikasına bağlı Hak-İş Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil işçilerle görüşerek dertlerini dinledi.Bir taraftan işçi kıyımı yaşanırken, diğer taratan ise Kocacık'ın değişiyle 'öz evlatlar' işe alınmaya devam ediyor. Partizan tavırlarla yapılan işçi alımları nedeniyle, birçok birimde personel enflasyonunun yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre, aynı işi yapan aynı masada 5 kişinin olması belediyede çok sık rastlanan bir durum oldu.CHP'li Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, seçimden önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda vaatleri arasında hiçbir işçiyi işinden etmeyeceği çağrısında bulunmuştu.

BUGÜN NELER OLDU