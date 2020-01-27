Tarihin sessiz tanığı

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ'E 640 kilometrelik sahili bulunan Antalya, dünyaca ünlü plajlarının yanı sıra su altındaki birçok tarihi batık ve doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Akdeniz suları antik çağlardan Birinci ve İkinci Dünya savaşlarına kadar birçok tarihi batığa ev sahipliği yapıyor. Bu batıklardan birçoğu bugün dalış turizmine açılarak, yerli ve yabancı birçok turisti ağırlarken bazı batıklar ise hem devam eden su altı kazıları, hem de sportif dalışa uygun olmadığı için pek bilinmiyor.Antalya'nın Kaş ilçesi ile sadece 2 kilometre mesafedeki Yunan adası Meis arasındaki, İkinci Dünya Savaşı batığı 3 pervaneli 1935 model İtalyan bombardıman uçağı da dalış turizmine uygun bir noktada olmadığı için pek bilinmeyenler arasında yer alıyor. Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Antalya'nın su altı envanterinin çıkartılması çalışmaları kapsamında bu İtalyan batığında dalış gerçekleştirdi. Ortaya çıkan görüntüler büyüledi.