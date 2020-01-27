Yüreğimizi açtık

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Batı Akdeniz'de seferberlik ilan edildi. Antalya, Isparta ve Burdur'da deprem bölgeleri için battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, çocuk bezi, mama ve kuru gıda yardımı toplanmaya başlandı. Belediyeler ile AFAD ve Kızılay tarafından yürütülen yardım kampanyalarına bölge halkı büyük katılım gösterdi.En anlamlı kampanyalardan birine ise AK Parti imza attı. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Haydi Antalya, evlerimizin kapısını Elazığ için açıyoruz" çağrısı yaptı. Elazığ'da evleri depremden zarar gören vatandaşlar Antalya'ya çağrıldı. Taş'ın çağrısına, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu 5 aile ile, Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar 3 aile katılma sözü verdi. Otellerden de projeye destek geldi.Deprem bölgesine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalara katıldı. Tam donanımlı 5 araçla bölgeye giden 21 kişilik itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına katıldı. Mobil aşevi de depremzedelere 3 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulundu. Isparta'da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sosyal medya üzerinden bir video hazırlayarak kampanya başlattıklarını duyurdu. Burdur'da ise Cumhuriyet Meydanı'na kurulan çadırda yardım toplanmaya başlandı ve ilk parti yola çıktı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Devlet millet el ele omuz omuza birlikte bu yaraları saracaktır" dedi. Antalya Muratpaşa Belediyesi de başlattığı yardım kampanyası ile Elazığ'a 3'ü gıda 2'si giyim eşyası olmak üzere 5 kamyon yardım malzemesi gönderdi. Muratpaşa Belediye Başkanı ümit Uysal, "Böyle zamanlarda kenetlenebildiğimizi bir kez daha gördük" dedi. Antalya'da hayırsever bir kadın, depremzedeler için çeyizlik yorganını "İnşallah kime ulaştıysa onu sıcacık ısıtsın" notuyla bölgeye gönderdi. Kepez Belediyesi de ilçede destek kampanyası başlattı. Çarşamba günü yardımlar yola çıkacak.Antalya'nın Alanya ilçesi de deprem bölgesine destek anlamında en hareketli ilçelerden oldu. AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde mağdur olan vatandaşlarımız için bir yardım kampanyası başlattı. Toplanan yardımlar Kızılay aracılığıyla Elazığ ve Malatya'ya gönderildi. Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar da kampanyalara destek vererek bir kez daha gönüllere girdi. Alanya'da bir iş adamı ise Alanyaspor storeden aldığı atkı ve giysi yardımında bulundu. Manavgat Belediyesi Başkan Şükrü Sözen'in talimatıyla 28 tonluk bir Deprem Yardım Aracı'nı yola çıkardı. Kumluca'da ise belediye tarafından başlatılan yardım kampanyasına çiftçiler ve komisyoncular destek verdi. 20 ton yaş sebze ve meyve tırlara yüklenip yola çıktı.NTALYASPOR ve Aytemiz Alanyaspor da örnek bir karara imza attı. Antalyaspor, gelecek hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının, Alanyaspor ise BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının bilet gelirlerini depremzede vatandaşlara bağışlayacağını açıkladı. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" çağırısı yapıldı.

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