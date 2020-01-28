5 yıldızlı otel gibi

Antalya'da 36 yıldır turizme hizmet eden ve 24 ülkeden konukları ağırlayan Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama oteli, 2019'da sağladığı 5 milyon lira ciro ile gelir bakımından Türkiye'de ilk sırada yer almayı başardı. Okulda 2020 yılı hedefi ise 7 milyon liralık ciro olarak açıklandı. Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'ndeki lisenin uygulama oteli, 2017'de 31 bin 252 olan misafir sayısını 2019'da 43 bin 269'a çıkardı.Sunulan kaliteli hizmetin yanı sıra denize yakınlığı ve konumu itibarıyla da avantajlar sağlayan otelin, 2017'deki 3 milyon liralık cirosu her yıl katlanarak arttı. Okulda eğitimlerini sürdüren öğrenciler, geçen sene faaliyete geçirilen online satış sayesinde 24 ülkeden 2 bin civarında yabancı konuk ağırlayan uygulama otelinde staj yaparak, para kazanma imkanı da buluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm sektörü arasında imzalanan protokol çerçevesinde lüks otellerde de staj yapabilen öğrencilerin maaşı 4 bin 200 liraya kadar çıkıyor.Açık yüzme havuzundan, çim sahası ve tenis kortuna, teknolojik toplantı salonlarından deniz manzaralı restoranına kadar birçok imkan sağlayan 96 oda, 240 yatak kapasiteli otel, büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Okul Müdürü Ersümer Eren, "Eğitimde Türkiye'de ve dünyada çok iyi yerdeyiz. Okulumuzun yanı sıra uygulama otelimiz var. Sadece konaklama değil, düğün, konferans, eğitim toplantılarına ev sahipliği yapıyoruz. Yurt dışından bile gelip eğitim modelimizi incelediler" dedi. Eren, mezunların yüzde 100'ünün iş bulduğunu, yurtdışında da çalışanları olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU