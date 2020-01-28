50. kez beyin pilini taktılar

Yüz, kol ve organ nakli ile ismini duyuran Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bu kez beyin pili ile dünyanın dikkatini çekti. Geçirdiği bisiklet kazası sonucu beyninin sol bölümünde hasar oluşan ve vücudunun sağ tarafında sitemsiz titremeler oluşan 20 yaşındaki Aşır Dalmış, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar'ın yaptığı ameliyatla beynine pil takılarak sağlığına yeniden kavuştu.2 aydır sıkı takibi yapılan Aşır Dalmış'ın istemsiz hareketleri yüzde 80 oranında azaldı,titremeleri sora erdi ve rahatlıkla sandalyede oturmaya başladı. Genç adam, insanlarla tokalaşabilecek duruma geldiği için yarım kalan lise eğitimine kaldığı yerden devam edip üniversiteyi gitmek istediğini söyledi. Tanju Uçar ise 2015 yılından beri çeşitli branşların katılımıyla oluşturdukları bir ekiple bu ameliyatları gerçekleştirdiklerini belirterek, "50 bizim için önemli bir sayı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bu alanda önemli bir merkez haline geldi" diye konuştu. Uçar, beyin pili uygulamalarının sara, epilepsi, parkinson, tremor, distoni bir takım hareket bozuklukları tedavisinde uygulandığını söyledi.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin pili takılan 50'inci hasta olması nedeniyle üniversitede basın toplantısı düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, beyin pili uygulamasında hastanelerinin çığır açtığını söyledi. Aşır Dalmış ise kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini blirterek, "Yemek yemeyi yazı yazmayı yapamıyordum. Şimdi hepsini yapabiliyorum. Açıktan eğitimime devam ediyorum" ifadelerini kullandı. Baba Ersin Dalmış da, "Oğlumu görenler 'ABD'de mi tedavi oldunuz diye soruyorlar" dedi.

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