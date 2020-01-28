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Develer kültür için güreşiyor

Kumluca’da düzenlenen 14. Geleneksel Deve Güreşleri’nde 100 deve kültür için güreşip kupa kazandı

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Develer kültür için güreşiyor
ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde düzenlenen 14. Geleneksel Deve Güreşleri'ne ülkenin değişik bölgelerinden 100 deve katıldı. Kumluca Belediyesince Karatepe Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, develer rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadele etti. Zaman zaman güreşen develeri ayırmakta zorlanan görevliler, aynı zamanda rakiplerinden kaçan develeri yakalamakta da zorlandı.

HERKES KAZANDI
Yörük kültürünü, gelenek ve görenekleri gelecek nesillere taşımak için gerçekleşen güreşlerde birinci seçilmedi. Yarışan tüm deve sahiplerine kupa verildi. Kaymakamlık kupası için 'Boran' ile 'Dost', Belediye Başkanlığı kupası için '1071 Alparslan' ve 'Granikos', Ziraat Odası Başkanlığı kupası için 'Han-1' ve 'Küçükağa', Deveciler Derneği kupası için 'Şenlik' ve 'Şımarık Aybüke', güreş ağalığı için de 'Bakış Efe' ile 'Tuana' isimli develer güreşti.
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Develer kültür için güreşiyor
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