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üşüme yanındayız

’da sonrası destek seferberliği sürüyor. Her vatandaş kendi bütçesi, gücü oranında yardımda bulunuyor. En anlamlı yardım ise Özdemir çiftinin kıyafet bağışı oldu

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Elazığ üşüme yanındayız
Antalya, deprem felaketi sonrası Elazığ'ın yaralarının sarılması için seferber oldu. Her vatandaş kendi bütçesi, gücü oranında bölgeye yardımda bulundu. En anlamlı desteklerden birine ise Özdemir çifti imza attı. Tarık ve Ceylan Özdemir çifti, doğuştan epilepsi ve mikrosefali hastası olan ve yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Ata Özdemir'in kıyafetlerini depremzede çocuklar için Elazığ'a gönderdi.

KİMSEYE VEREMEDİLER
Doğduktan sonra 3 ay ömür biçilmesine rağmen 2 yaşını dolduran Ata'nın henüz giyme fırsatı bile bulamadığı kıyafetleri Elazığ'daki çocukları kışı soğuğunda ısıtacak. 2 yıldır Ata'nın kıyafetlerini sakladıklarını ve kimseye vermediklerini belirten anne Ceylan Özdemir, "Ata'nın çok sayıda kıyafeti var. Saklamıştık, kimseye vermedik. Ancak Elazığ'daki depremden sonra kıyafetleri, depremzede çocuklar, bebekler giyinebilsin diye oraya gönderiyorum" diye konuştu.

TÜTÜNCÜ BÖLGEYE GİTTİ
Antalya'nın Kaş ilçesinde de Kaymakamlı ve belediyenin öncülüğünde başlatılan kampanya için ilçe seferber oldu. Sebze, meyve, yorgan, battaniye ve halı gibi 100 tona yakın malzemenin yüklendiği 4 TIR Kınık Mahallesi Toptancı Hali'nden yola çıktı. TIR'ları Kaymakam Bülent Karacan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş uğurladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ise deprem bölgesinde Kepez Belediyesi olarak neler yapabileceklerini yerinde incelemek için Elazığ'a gittiği öğrenildi. Serik ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ali Kara ise el emeği berelerini Elazığ'a göndereceğini belirtti. Kara, "Deprem bölgelerine yardımda bulunmak için elimden gelen bu. Örgüyü atalarımızdan öğrendik" dedi.

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Elazığ üşüme yanındayız
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