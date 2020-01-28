Rus besteciler konseri büyüledi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), klasik müzik severleri Rus bestecilerin eserleriyle buluşturdu. Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera sahnesinde gerçekleşen 'Rus Besteciler Konseri'nde dünya çapında ünlü Rus bestecilerin 'aşk', 'yurt sevgisi', 'vatan özlemi', 'pastoral düşsel bir dünya', 'ayrılık acısı' gibi temaların hâkim olduğu eserlerini orkestra eşliğinde opera diliyle seslendirdi.Çaykovski ve Rahmaninov gibi Rus bestecilerin, Tolstoy ve Puşkin gibi şair ve yazarların eserlerinden yola çıkarak bestelediği parçalarda Rus geleneğinin sanatsal, toplumsal ve kültürel duyarlılığı da yansıtıldı. Konserde, Arzu Aydoğdumu, Gizem Şener, Medine Tuganova ve Serhat Konukman gibi isimler solist olarak sahneye çıkarken, piyanoda Ahmet Sait Karabulut ve Anna Tepretmez yer aldı. Sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.