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Su jimnastiğinin kraliçeleri seçildi

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Su jimnastiğinin kraliçeleri seçildi
MURATPAŞA Belediyesi'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlediği ücretsiz su jimnastiği kursunun en istikrarlı öğrencileri 'kraliçe' seçildi. Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda pazartesi hariç hafta içi her gün düzenlenen su jimnastiği kurslarında bir dönemin sonuna gelindi. 3 Şubat'ta başlayacak yeni dönem öncesinde artık son buluşmalarını gerçekleştiren kadınlar bonelerini taktı, gözlüklerini boyunlarına astı ve 1 saat sürecek jimnastiğe havuz kenarında başladı. Eğitmen Ülker Pınar Aydın, kısa süre sonra Muratpaşa Belediyesi spor okullarda sonbahar döneminin sona erip ilkbahar kurslarının başlayacağını belirterek, derse en istikrarlı katılan ve devamsızlığı bulunmayan katılımcıları kraliçe ilan ettiklerini söyledi. Aydın, su jimnastiğinin ilkbahar döneminde de salıdan cumaya 15.00 - 16.00 saatleri arasında Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda devam edeceğini sözlerine ekledi.
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Su jimnastiğinin kraliçeleri seçildi
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