Su jimnastiğinin kraliçeleri seçildi

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MURATPAŞA Belediyesi'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlediği ücretsiz su jimnastiği kursunun en istikrarlı öğrencileriseçildi. Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda pazartesi hariç hafta içi her gün düzenlenen su jimnastiği kurslarında bir dönemin sonuna gelindi.gözlüklerini boyunlarına astı ve 1 saat sürecek jimnastiğe havuz kenarında başladı. Eğitmen Ülker Pınar Aydın, kısa süre sonra Muratpaşa Belediyesi spor okullarda sonbahar döneminin sona erip ilkbahar kurslarının başlayacağını belirterek, derse en istikrarlı katılan ve devamsızlığı bulunmayan katılımcıları kraliçe ilan ettiklerini söyledi.