Yaşam kurtarmak için eğitim aldılar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Denizli, Marmaris, İzmir, Kuşadası, Kaş, Bodrum ve Alanya'daki AKUT ekipleri 'operasyonel kentsel arama ve kurtarma' eğitimlerini tamamladı. Programa yaklaşık 60 kişi katıldı. Antalya ve Mersin ekiplerinde de 28 gönüllü eğitimlere dahil oldu. Ekipler son olarak Elazığ'da örneği görülen operasyonların eğitimlerini aldı ve olası bir felakette nasıl davranması gerektiğini öğrendi.Gönüllülere 7 AKUT uzmanı eğitim verdi. 2 günlük program kapsamında, beton çalışmaları, kazazedeye ulaşma teknikleri, kazazede yer tespiti, kazazedeye ulaşma, kazazedeyi sabitleme ve tahliye aşamaları eğitimleri verildi. Eğitimleri yerinde gözlemlemek üzere Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da Alanya'ya geldi.