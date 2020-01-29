800 yıl öncesine ait olağanüstü icatlar

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DÜNYANIN ilk robotlarını 800 yıl önce icat eden mekanik biliminin babası, Müslüman bilim insanı Cezeri'nin olağanüstü makineleri, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends'ta açıldı. Sergi ile Cezeri'nin icatları yüzyıllar sonra yeniden canlandı.Cezeri'nin şifreli, dört sürgülü kapı kilidi, şifreli kasası, dünyaca ünlü filli su saati, tarihin ilk insansı robotu olan içecek sunan çocuk otomatı gibi mekanik bilimine ışık tutan 18 parça eser İstanbul Cezeri Müzesi tarafından getirildi. 3 Mart tarihine kadar açık olacak ve girişi ücretsiz olan sergi ile özellikle bilime meraklı gençler ve çocuklara Cezeri'nin ilham veren hikayesi anlatılıyor. İstanbul Cezeri Müzesi Genel Müdür Yardımcısı Nisanur Çalışkan, "Örneği olmayan benzersiz bir sergi yaptık" dedi.