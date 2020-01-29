Adım adım zirveye

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'de altın yılını yaşıyor. Sezona muhteşem bir başlangıç yaparak büyük ses getiren turuncu yeşilliler, geride kalan 19 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak ilk 5'teki yerini sağlamlaştırdı.Son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1'le geçen A. Alanyaspor'un 5 maçtır da bileği bükülmüyor. En son 7 Aralık'ta deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan turuncu yeşilliler, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 5 beraberlik alarak rakiplerine gözdağı verdi.Kasımpaşa galibiyetinin ardındaniki gün izin yapan ve Yeni Malatyasporile oynayacağı zorlu mücadeleninhazırlıklarına dün başlayacak turuncuyeşilliler,teknik direktör Erol Bulut gözetimindekiçalışmada hırslı göründü.AYTEMIZ Alanyaspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta elde edilecek olan bütün gelir, Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacak. Bu konuda taraftarlara çağrı yapan Alanyaspor yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında tribünlerin tamamen doldurulmasını istedi.

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