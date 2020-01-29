Adım adım zirveye

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'de altın yılını yaşıyor. Sezona muhteşem bir başlangıç yaparak büyük ses getiren turuncu yeşilliler, geride kalan 19 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak ilk 5'teki yerini sağlamlaştırdı. Ligin ilk yarısında 8 hafta liderlik koltuğunda oturan Şimşekler, zirve keyfini yeniden yaşamak için yoluna emin adımlarla ilerliyor.
Son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1'le geçen A. Alanyaspor'un 5 maçtır da bileği bükülmüyor. En son 7 Aralık'ta deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan turuncu yeşilliler, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 5 beraberlik alarak rakiplerine gözdağı verdi.
SIRADA MALATYA VAR
Aytemiz Alanyaspor, ligin 20. hafta maçında 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak.
Kasımpaşa galibiyetinin ardından
iki gün izin yapan ve Yeni Malatyaspor
ile oynayacağı zorlu mücadelenin
hazırlıklarına dün başlayacak turuncuyeşilliler,
teknik direktör Erol Bulut gözetimindeki
çalışmada hırslı göründü.
MAÇIN GELİRİ ELAZIĞ'A
AYTEMIZ Alanyaspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta elde edilecek olan bütün gelir, Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacak. Bu konuda taraftarlara çağrı yapan Alanyaspor yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında tribünlerin tamamen doldurulmasını istedi.