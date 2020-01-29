Belediyelerde kıyıma devam

Antalya'nın Kumluca ilçesinde CHP'li belediyede yaşanan işçi kıyımı sonrası, bir zulüm haberi de şehrin bir diğer batı ilçesi Finike'den geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanları ile yaptığı toplantıda hiçbir personelin işten çıkartılmaması çağrısına rağmen 63 yıl sonra CHP'nin kazandığı Finike Belediyesi'nde kıyım sürdü. İşine son verilen personel sayısı 32'ye yükseldi.İşçilerin sözleşmelerini fesih eden belediye, geçerli bir sebep bulamayınca 'ihtiyaç yoktur' bahanesini öne sürdü. Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışırken işten çıkartılan Dursun Kırtürk (42) ve Arif Porsat (37) belediyeye işe iade davası açtı. İlk duruşması görülen davada Hizmet-İş Sendikası genel merkezinden avukat gelerek işçilerin yanında oldu.Daha önce de çalışanlarının maaşlarını ödemeyerek gündeme gelen CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Ağustos 2019'da 64 kadrolu işçinin ikramiyelerini ödemeyince de işçileri ile davalık olmuştu. İşçiler alacaklarının ödenmemesi üzerine Hizmet-İş Sendikası'na vekalet vermiş ve sendika CHP'li belediyeye dava açmıştı.İşsiz kalan Kırtürk ve Porsat geçimlerini sağlamak için kara kara düşünüyor. Evi kira olan Kırktürk, biri askere gidecek olan diğeri de liseyi okuyan çocuklarının yanı sıra yatalak hasta olan kayınvalidesine bakıyor. Herhangi bir gelir kaynağı olmayan Kırktürk, günlük işlerle yuvasına bakmaya çalışıyor. Bekar olan Porsat ise ihtiyaçlarını karşılayabilmek için inşaatta yevmiye karşılığında günlük işlerde çalışıyor.CHP'Lİ Finike Belediyesi'nde işten çıkartılacak 80 kişilik bir liste oluşturulduğu iddia ederken, ilerleyen günlerde işçi yıkımlarının süreceği ortaya atıldı. Diğer taraftan ise CHP ve İyi Partili kişilerin belediyeye işe alındığı öğrenildi. 66 yıl sonra CHP'ye geçen Kumluca Belediyesi'nde de 108 kişilik işten kovma listesi ortaya çıkmıştı. Konu SABAH Akdeniz'de 'Öz Evlat Skandalı' başlığı ile duyurulmuştu

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