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Bu kavşakta kazasız gün yok

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Bu kavşakta kazasız gün yok
ANTALYA'DA iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde Demokrasi Bulvarı istikametinde meydana geldi. Eyüp Saraçoğlu idaresindeki 07 JH 133 plakalı otomobile, Gülveren Önder Kaya'nın kullandığı 02 DB 989 plakalı otomobil çarptı. Kazada iki sürücü ile yolcu Burhan Azun yaralandı. Kaya'nın 1.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Bölge halkı kavşakta kazasız gün geçmediğini belirterek, hız kesici konulmasını istedi.
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Bu kavşakta kazasız gün yok
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