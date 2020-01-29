Göl manzaralı kayak merkezi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi'ni başta Antalya olmak üzere birçok ilden günübirlik kayakçı ziyaret ediyor. En uzunu 1600, en kısası 500 metre olan 5 pist, 860 metrede zirveye ulaşan 2 kişilik teleski ile her seviyeden kayakçıya hitap eden Salda Kayak Merkezi'nin en önemli özelliği ise Salda Gölü manzaralı olması.Antalya'dan bölgeye spor için gelen dağcı Cuma Gök, hafta sonları kayak yapmak isteyenlerin rahatlıkla merkeze ulaşabildiğini söyledi. Gök, "Salda Kayak Merkezi'nde en büyük keyif ise göl manzarası eşliğinde kayak yapmak" dedi. Kayak merkezine ilk kez gelen ziyaretçiler göl manzarası eşliğinde kayak yapmanın çok güzel olduğunu, merkezin şehre yakınlığının da önemli bir avantaj olduğunu vurguluyor.2019'da 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü'ne 17 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi son yıllarda ilginin odağında. Günübirlik turizme hizmet veren merkezin Burdur şehir merkezine uzaklığı 72, Yeşilova ilçesine ise 12 kilometreyken, bölge karda yürüyüş yapmayı sevenlerin de gözdesi oldu.

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