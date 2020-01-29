Kepez’in kanser TIR’ı ilçelerde

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde kansere karşı işbirliği protokolü imzalayacak. Kansere karşı farkındalık uyandırmak amacıyla bu anlamlı günde imzalanacak protokolle Kepez Belediyesi'nin Kanser Tarama TIR'ı Antalya'nın ilçelerine doğru yola çıkacak.Bugüne kadar Kepez'de bin 127 kişiye ücretsiz kanser tarama hizmetini ulaştıran Kepez Belediyesi, şimdi de bu hizmetini ilçelerdeki vatandaşların ayağına götürecek. 2 röntgen teknisyeni, 1 ebe, 1 acil tıp teknisyeninin görev yaptığı tarama TIR'ında kadınlara yönelik meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taramaları yapılıyor.