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Yağmur altında Konya hazırlığı

Uzun bir süre sonra galip gelerek moral bulan Antalyaspor, maçına hazırlanırken, takımda herkesin yüzü gülüyor

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Yağmur altında Konya hazırlığı
Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızıbeyazlıların, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde öğle saatlerinde başladığı antrenman, yağmur altında gerçekleştirildi. Teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde yapılan antrenmanda, taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenman, dar alan oyunu ile sona erdi. Çalışmayı Başkan Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da izledi.

TUNA'YA ZIYARET
Bu arada teknik direktör Tamer Tuna, Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban ve Başantrenör Fatih Işık ile hentbol takımı oyuncularını tesislerde bir süre misafir ederek başarı dileklerinde bulundu.
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Yağmur altında Konya hazırlığı
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