Yağmur altında Konya hazırlığı

BUGÜN NELER OLDU

umartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.Teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde yapılan antrenmanda, taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenman, dar alan oyunu ile sona erdi.eknik direktör Tamer Tuna, Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban ve Başantrenör Fatih Işık ile hentbol takımı oyuncularını tesislerde bir süre misafir ederek başarı dileklerinde bulundu.