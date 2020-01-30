29 güne 14 temsil

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), yılın en kısa ayı olan şubatta zengin bir program ile perdelerini açacak. Opera, operet, bale, çocuk oyunu ve konser olmak üzere toplam 14 temsille izleyici karşısına çıkacak olan Antalya DOB'da provalar devam etmekte. 'Romeo ve Juliet' balesi ile 1 Şubat Cumartesi saat 15.00'te perde açılacak. Romantik eser, 18 Şubat Salı günü saat 20.00'de bu sezon son kez sahnelenecek.'Memleketim' müzikali 4 Şubat Salı saat 20.00'de izleyici karşısında olacak. 'Fonikler Köyü' senfonik masalı ise minik sanatseverlerle ilk kez buluşacak. Eserin prömiyeri 6 Şubat Perşembe saat 10.00 ve 11.15'te gerçekleştirilecek. 7 Şubat Cuma saat 10.00 ve 11.15'te tekrar sahnelenecek. Neşeli operet 'Çardaş Prensesi' de 8 Şubat Cumartesi saat 15.00'te son kez sahnelenecek. Türkiye'de ilk kez seyirciyi de sahne performansına katacak 'Operada hayalet değil, eğlence var' etkinliği de 11 Şubat Salı ve 20 Şubat Perşembe akşamları saat 20.00'de Antalyalı sanatseverle buluşacak. Şubat ayının diğer eserleri ise 13 Şubat'ta 'Madama Butterfly' operası, 22 Şubat'ta Anadolu Nefesli Beşlisi, 29 Şubat'ta 'Sevil Berberi'nin prömiyeri olacak.

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