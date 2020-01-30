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Bir üzüntü bir sevinç

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Bir üzüntü bir sevinç
ANTALYASPOR'DA yeni transfer Jahovic'in Denizli deplasmanında sakatlanıp geçirdiği operasyon sonrası 6 hafta sahalardan uzak kalacak olmasının üzüntüsü yaşanıyor. Hastanede tedavisi devam eden Makedon oyuncuyu teknik direktör Tamer Tuna ziyaret ederek takımı adına moral verdi. Jahovic'e 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Tuna, "Büyük bir şanssızlık. Oyuncumuza nazar değdi. Tek isteğimiz kısa sürede iyileşip aramıza dönmesi" dedi.

KIZLAR SEVİNDİRDİ
AKDENİZ ekibine sevindirici haber ise Kadın Voleybol Takı-mı'ndan geldi. Kadınlar 1. Ligi'nin 16. haftasında Antalya Spor Salonu'nda ağırladığı Kahramanmaraş Elbistan'ı 3-0 yenen Filenin Akrepleri yüzleri güldürdü. Voleybolcular maçta setleri 25-20, 25-19, 25-21 kazandı.
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