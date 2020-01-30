Bölge ihracatı yüzde 6 arttı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkan Vekili Halil Bülbül, yılın ilk meclis toplantısında sektörel değerlendirmelerde bulundu. Antalya'nın, turizm ve tarım sektöründeki hareketliliğin etkisiyle 2019'u ülke ortalamasının üzerinde ekonomik performansla tamamladığını açıklayan Bülbül, "Ülkemiz ihracatı yüzde 1.5 artış gösterirken ilimiz ihracatı yüzde 6 artış göstermiştir" diye konuştu.Halil Bülbül, Türkiye genelinde yaş meyve sebzede ihracat yüzde 3 azalırken Antalya'da yüzde 3 artış yaşandığını ifade etti. Bülbül, "Bu gruptaki en büyük paya sahip domates ihracatımızın ise bu yıl büyüme göstermemiş olması, ihracat büyümesine ciddi bir baskı yaratmıştır" dedi. ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan da Rusya'yla olan 150 bin ton domates ihracat kotasının önceki akşam itibarıyla dolduğunu belirterek, kotanın kaldırılmasını beklediklerini söyledi. Doğan, "Devletimiz kotanın kaldırılması için başvuru yaptı. Ama sonuçlar daha netleşmedi, bekliyoruz. İhracatçı tedirgin" dedi.