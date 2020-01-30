Dört mevsim yarış

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) bu yıl 2'ncisini düzenleyeceği 'Beyazdan Maviye Antalya' Kış Sporları Organizasyonu 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek.Çetin, aynı gün peş peşe yüzme, bisiklet ve kayakta üçlü yarışın yapılacağı belirtti. Çetin,dedi.ATSO Başkanı Davut Çetin, organizasyona Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kayak, Bisiklet ve Yüzme Federasyonu İl Temsilcilikleri, Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi'nin destek verdiğini vurgulayarak, "Tüm Antalyalıları ve tatilcileri yarışları izlemeye davet ediyorum" dedi. 8 Şubat'taki yarışların ödül töreni Saklıkent'te yapılacak.ÇETIN, Antalya'nın aynı gün içerisinde hem denizde, hem karada, hem de doğal kayak pistinde mücadelenin sergileneceği organizasyonun konsept olarak Türkiye'de bir benzerinin olmadığını vurguladı ATSO Başkanı, "Yüz-Sür- Kay yarışları şehrimizin bu özelliğini ön plana çıkaran bir organizasyon. Geçen yıl ilkini Saklıkent'te kayak ile başlatıp Konyaaltı'nda yüzme yarışları ile bitirmiştik ve büyük ilgi görmüştü. Bu yıl Konyaaltı'nda yüzme yarışı ile başlatıp Saklıkent'te kayak yarışı ile bitireceğiz" diye konuştu.

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