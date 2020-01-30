Gurur tablosu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da okul yaptıran hayırseverlerle bir araya geldi. Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Antalya Hayırseverler Buluşması'na, Antalya Valisi Mühir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve hayırseverlerle birlikte aileleri katıldı.Buluşmada Antalya'da okul yaptıran, aynı zamanda okul yapımında kullanılmasına yönelik arsa bağışlayan 78 hayırsevere, Bakan Ziya Selçuk imzalı teşekkür belgesi verildi. Bakan Selçuk, etkinlik öncesi hayırseverlerle tek tek el sıkıştı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile 93 yaşındaki hayırsever Ayşe Boztepe arasındaki diyalog gülüşmelere neden oldu.Ayşe Boztepe, elini öperek, "Sizi ziyarete geldik, biz size hürmet edeceğiz. Bizim vazifemiz bu" diyen Selçuk'a, "Oğlum senin görevin nedir?" şeklinde karşılık verdi. Bakan Selçuk'un, "Bana Milli Eğitim Bakanı diyorlar" sözleri üzerine kısa bir şaşkınlık yaşayan Boztepe, "Öyle mi, kusura bakmayın tanıyamadım" dedi. Boztepe, Selçuk'un "Olur olur, önemi yok. Hoş geldiniz ayağınıza sağlık" demesi üzerine de Bakan Selçuk'a sarılıp, teşekkür etti.

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