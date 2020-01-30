Her an görevdeler

BUGÜN NELER OLDU

YARDIM malzemelerinin yanı sıra, bölgeye giden ekipler de büyük fark yarattı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı 635 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, kurtarma çalışmaları sırasında gösterdiği performansla tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Burdur UMKE sorumlusu sağlık memuru Şaban Çetin, 15 yıldır ekipte olduğunu, daha önce 2011 Van depremi ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da aktif görev yaptığını belirterek, "Burdur'dan buraya bin 300 kilometreyi 10 saat içinde geldik ve hemen sahada çalışmaya başladık" dedi. Çetin, Marmara depreminden sonra kayıpların çoğunun damar yolu açılmadığı için yaşandığını belirterek, "Boyunluk bile takılmadı çoğu yaralıya. 1999 depremi bu anlamda ciddi bir ders oldu. Artık enkaz altında damar yolu açıp, gerekirse cerrahi operasyon bile yapabilecek kapasiteye sahibiz" ifadelerini kullandı.