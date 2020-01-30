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Antalya'nın Alanya Belediyesi, ilçeye yeni taşınanlar ile güçlü bağların oluşturulması için 'Hoş geldin Komşum' projesini başlattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, proje kapsamında ilk ziyaretini matematik öğretmeni Sibel Kurt'a gerçekleştirdi. Kendisine içerisinde 2 adet fincan, Alanya haritası, kahve paketi ve Alanya'daki önemli kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim numaraları olan kutuyu hediye etti.Başkan Yücel, diğer ziyaretlerini ise Mahmutlar Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Ev Hanımı Şermin Akgül ve ardından turizmci Bülent Avşar'ın evlerine konuk olan Başkan Yücel, şehir ve çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirirdi. Başkan Yücel, "Şehrimize yeni taşınan vatandaşlarımızı güzel bir şekilde karşılamak için bu projeyi hayata geçirdik. Hediye paketimizde bulunan kahvenin 40 yıl hatırı olsun istedik" diye konuştu.