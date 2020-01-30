İyilik TIR’ları yollarda

Batı Akdeniz, depremzedeler için tek yürek oldu. Depremin duyulmasının hemen arkasından başlayan yardım kampanyaları amacına ulaştı. TIR'lar yola çıktı. TIR'ı uğurlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "TIR'lar dolusu Antalya'nın sıcaklığı sevgisi Elazığ'a ve Malatya'ya köprü oldu" dedi. Antalya'da İl ve ilçe müftülüklerince başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar, bugün Muratpaşa ilçesindeki Osman Gazi Cami'nde kılınan ikindi namazı sonrası Elazığ ve Suriye'ye doğru yola çıktı. Toplam 5 TIR, İl Müftüsü Osman Artan'ın okuduğu dualar eşliğinde uğurlandı.Kemer'den giden yardım TIR'ında ise 5 yaşındaki Mira'nın yazdığı not duygulandırdı. Mira notunda, 'Size kendimin ve kardeşimin kazaklarını yolluyorum inşallah ısınırsınız. Sizi haberlerde izledim, sizlere çok geçmiş olsun' dedi. Aksu Belediyesi de 2 gün içinde toplanan yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırmak üzere Elazığ'a gönderdi. Aksu Kaymakamı Aydın Ergün ve Belediye Başkanı Halil Şahin TIR'ı uğurladı. Kaş Belediyesi ve vatandaşların desteğiyle toplanan yardım malzemeleri de Kınık Hali'nden 4 TIR ile yüklenerek dualarla uğurlandı.En ilginç yardımlardan birine ise Muğla'nın Fethiye ilçesinden yazar Yiğit Caner Ertoşi (30) imza attı. 150 kitaptan çıkarılan 20 bin 23 sayfa kullanılarak tasarlanan gelinliğin geliri, Elazığ'daki depremzedelere bağışlandı. Gelinliği 15 bin liraya şarkıcı Hatice Çarpar satın aldı. Aslıhan Baydar'ın giydiği gelinliğin omuzdaki kalem detayları dikkat çekti.

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