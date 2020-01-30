Taraftara çağrı

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu taraftarları, bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı açıklanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına davet etti.Yeni Malatyaspor karşılaşmasından elde edilecek bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını belirten Çavuşoğlu,diye konuştu.Aytemiz Alanyaspor, 2 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından önceki gün başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan idman, etkisini gösteren yağmur altında gerçekleştirildi.Şimşekler dünde saat 11.00'de yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıdaki hedeflerini açıkladı. Bulut,ifadelerini kullandı. Bulut, tüm taraftarları Elazığ'daki depremzedelere katkı için karşılaşmaya beklediklerini kaydetti.

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