Taraftara çağrı

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu taraftarları, bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı açıklanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına davet etti. Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Yeni Malatyaspor karşılaşmasından elde edilecek bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını belirten Çavuşoğlu, "Hepimiz çok üzüldük. Dileriz bir daha böyle bir acı yaşamayız. Türk milleti duyarlıdır. Türkiye'nin her yerinden yardım gönderiliyor. Biz de kulüp olarak sosyal sorumluluk projeleri konusunda duyarlıyız. Alanya'nın duyarlılığı daha farklıdır. Bu farklılığı Yeni Malatyaspor maçında da göstermelerini istiyorum. Hepimiz destek olacağız. Biz de üzerimize düşeni yapalım"
diye konuştu.
ŞİMŞEK ENGEL TANIMIYOR
Aytemiz Alanyaspor, 2 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından önceki gün başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan idman, etkisini gösteren yağmur altında gerçekleştirildi. Antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan turuncu yeşilliler, daha sonra dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Şimşekler dünde saat 11.00'de yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
DURMAK YOK YOLA DEVAM
Teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıdaki hedeflerini açıkladı. Bulut, "Futbolda hiç belli olmuyor. Biz inşallah geriye kalan maçları da kazanıp sezon sonuna kadar galip gelmek isteriz. Futbolda isteyeceksiniz, çalışacaksınız ondan sonra hafta sonu geldiğinde bunu uygulamaya dökeceksiniz. Biz şu an ikinci yarıda iki galibiyet aldık. İnşallah Malatyaspor'u da burada en iyi şekilde ağırlayıp galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz"
ifadelerini kullandı. Bulut, tüm taraftarları Elazığ'daki depremzedelere katkı için karşılaşmaya beklediklerini kaydetti.