Tarihi camide temel atıldı

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ANTALYA'NIN simge yapılarından Muratpaşa Camisi'nin abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler ve imam odasını kapsayan müştemilatın temeli törenle atıldı. Törene Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddisi Uysal da katıldı. Muratpaşa Cami'nin mimarisiyle uyumlu bir şekilde inşa edilecek müştemilatların ilk harcını dökecek düğmeye protokol birlikte bastı. Tören Muratpaşa Cami imamı İrfan Keskin'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.İlçe Müftüsü Kuddisi Uysal, törende, mabet ve camilere hizmetin her türlü tebrikin ve takdirin üzeninde olduğunu belirterek, "Muratpaşa Camii'nde abdest alma yerlerine ilişkin sorunu değerli Başkanımıza arz ettiğimiz zaman hakikaten hüsnü kabul gördük. Sağ olsunlar" diye konuştu. Başkan Uysal ise özellikle okullara ve ibadethanelere destek olduklarını ve bu çalışmalara devam edeceklerini söyledi.