Çifte diplomalı pazarcı

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'da oturan, evli ve 2 çocuk annesi Gülizar Zeren (40), üniversitede işletme ve sosyal hizmetler bölümlerini bitirmesine rağmen pazarcılıktan vazgeçmedi. Gençlik yıllarında ailesinin yetiştirdiği ürünleri pazarda satan Zeren, daha sonra muhasebecinin yanında çalıştı. Zeren evlenmesinin ardından çocuklarının da büyümesiyle bu mesleğe devam etti. Bir kız ve bir erkek çocuğu sahibi olan Gülizar Zeren, 6 yıldır kendi yetiştirdiği sebze ve bakliyatları satıyor. Zeren'in hedefi ise doğal ürünler mağazası açmak.Burdur'da her hafta pazartesi ve salı günleri kurulan pazarda tezgah açan Gülizar Zeren, başka şehirlerden de telefonla kendisine ulaşan müşterilerine kargoyla ürün gönderdiğini söyledi. Zeren, işini sevdiğini belirterek, "Bu ayazda belki herkes gelmek istemez ama ben buraya gelmeyi seviyorum. Buradaki esnafla olan dostluğumu seviyorum. Müşterilerimle olan dostluklarımı seviyorum" diye konuştu.