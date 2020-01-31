İyilik çorbasında herkesin tuzu var

Elazığ'daki depremin yaralarını sarmak için düzenlenen kampanyalar Antalya'da büyük katılım ile devam ediyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Elazığ'daki depremzedelere 2 TIR dolusu 40 tonun üzerinde meyve ve sebze gönderildi. Ürün dolu tırlar, Antalya Toptancı Hali'nden depremzedeler için yola çıktı. İhracatlık ürünlerin içerisinde, yemeklik malzemeler ve narenciye bulunuyor.Yardıma Antalyalıların yanı sıra yerleşik yabancılar da destek verdi. Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği üyesi yerleşik yabancılar, Manavgat Atatürk Kültür merkezi önüne gelerek hazırladıkları yardım paketlerini yetkililere teslim etti. Yardım malzemelerinin yüklendiği TIR bölgeye uğurlandı. İlçeden gönderilen TIR sayısı 3 oldu. Koreli İrina Yılmazer Manavgat'ta yaşayan yabancı gelinler olarak Elazığ'daki deprem sonrası depremzedeler için bir şeyler yapmak istediklerini söyledi.Kumluca'da ise Sosyal Yardımlaşma Gönüllüsü Sebile Şavkar, kişisel gayretleriyle başlattığı kampanya ile depremzedelere 2 minibüs acil gıda ve kullanım eşyası gönderdi. Şavkar, Elazığ'a giderek yardımları kendisinin ulaştıracağını açıkladı. Kemer ilçesinde ise AK Parti ilçe teşkilatı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler depremzedeler için yola çıkarıldı. Döşemealtı'nda belediye-vatandaş işbirliğinde yardım kampanyası düzenlendi. Döşemealtı Belediyesi'nin öncülüğündeki kampanyasda toplanan kuru gıdalar bugün akşam ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.7'DEN 70'e herkesin katkı gösterdiği yardım seferberliğine Kepez Belediyespor Kulübü'nün genç sporcuları da destek verdi. Kepez Belediyesi, kuru gıda, battaniye, ısıtıcı ve kışlık giysiden oluşan 2'nci yardım TIR'ını da afet bölgesine gönderdi.

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