Savunma Ersan’a emanet

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekibi Antalyaspor transfere doymuyor. Jahovic, Sinan Gümüş ve Podolski, Veysel Sarı ve Kudryashov'u kadrosuna katan Akdeniz ekibi, eski Beşiktaşlı Ersan Gülüm ile sözleşme imzaladığını bildirdi. Son olarak Avustralya'nın Western United takımında forma giyenA Milli forma tecrübesi olan 32 yaşındaki futbolcunun transferini teknik direktör Tamer Tuna'nın çok istediği isimler arasında yer alıyordu.