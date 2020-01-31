Savunma Ersan’a emanet

SÜPER Lig ekibi Antalyaspor transfere doymuyor. Jahovic, Sinan Gümüş ve Podolski, Veysel Sarı ve Kudryashov'u kadrosuna katan Akdeniz ekibi, eski Beşiktaşlı Ersan Gülüm ile sözleşme imzaladığını bildirdi. Son olarak Avustralya'nın Western United takımında forma giyen Ersan, 1,5 yıllık anlaşma sağlayan Antalya, savunma hattını da güvence altına aldı.
A Milli forma tecrübesi olan 32 yaşındaki futbolcunun transferini teknik direktör Tamer Tuna'nın çok istediği isimler arasında yer alıyordu. Ersan, geçen sezon Western United'ta 9 maçta ter dökerken, 1 asiste imza atmayı başardı.