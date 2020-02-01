Akrep için 6 puanlık maç

Süper Lig'in 20'nci haftasında son maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Antalyaspor ile son maçında evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor, Antalya'da kozlarını paylaşacak. 18 puanla 14'üncü sıradaki Konya ekibi ile 17 puanla 15'inci sıradaki Antalya temsilcisinin arasındaki mücadele, alt sıralardaki diğer takımları da yakından ilgilendiriyor.Denizlispor galibiyeti ile moral bulan Antalyaspor, bugünkü karşılaşmaya da 3 puan için çıkacak.Akrep'te cezalı oyuncu ise bulunmuyor. Teknik Direktör Tamer Tuna, Denizlispor maçında kazanan takımı bozmayacak. Sadece Jahovic'in yerine Gustavo oynayacak. Podolski ise yedek kulübesinde maça başlayacak.Konuk Konyaspor da son 12 haftada 1 galibiyet alarak düşme hattına hızla ilerlemenin sıkıntısını yaşıyor. Antalyaspor gibi, kendi evinde 1 maç, deplasmanda 3 maç kazanan yeşil beyazlı ekipte cezalı oyuncu bulunmuyor.Bugün İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde önce fitness salonunda çalıştı. Ligde geride kalan hafta oynanan Yukatel Denizlispor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle kaldırıldığı hastanede elmacık kemiği operasyonu geçiren Makedon futbolcu Jahovic de salondaki çalışmaya katıldı. Futbolcular, daha sonra sahaya geçerek taktik ağırlıklı idman yaptı.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1'inci maçlarının programı açıklandı. Aytemiz Alanyaspor 5 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Galatasaray ile Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak. Antalyaspor ise 6 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.ANTALYASPOR ile İ.H. Konyaspor, bugün resmi bir maçta 42'nci kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 41 karşılaşmanın 17'sini Konyaspor, 11'ini Antalyaspor kazandı. İki takım 13 kez de yenişemedi. İki takım arasındaki son 6 karşılaşmanın 5'i ise berabere tamamlandı. Antalyaspor ve Konyaspor ligde benzer bir grafik sergiliyor. İki takım da ligde 4 galibiyet aldı. Rakipler, bu 4 galibiyetin 1'ini iç sahada, 3'ünü deplasmanda elde etti. Ayrıca her iki ekip oynadığı son 12 lig maçında sadece 1 kez galibiyet elde edebildi.SÜPER Lig'de devre arası transfer döneminin şampiyonu olan Antalyaspor, son gün bir takviye daha gerçekleştirdi. Kadrosuna Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Sinan Gümüş, Lukas Podolski, Adis Jahovic ve Ersan Gülüm'ü dahil eden Akrep'te uzun süredir devam eden orta saha arayışları da son buldu ve bir dönem Sivasspor forması da giyen Delvin N'Dinga ile anlaşmaya varıldı. TFF'nin koyduğu harcama limitinden dolayı pek çok kulüp gibi hareket alanı kısıtlanan Antalyaspor, deneyimli futbolcuya garanti ücret ödemeyecek. 31 yaşındaki Kongolu futbolcu, maç başına ücret alacak.

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