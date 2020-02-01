Bayraklı tepki

Avrupa Parlamentosundaki konuşması sırasında Türk bayrağı yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'a, bir tepki de Aytemiz Alanyaspor'dan geldi. Turuncu-yeşilliler, antrenman öncesi dev Türk bayrağını açıp etrafından toplanarak," dedi.Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 20. hafta maçında 2 Şubat Pazar günü Yeni Malatyaspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren Şimşekler, tek antrenman yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut gözetimindeki idmanda Malatyaspor maçının taktik provası bir kez daha gerçekleştirildi.Aytemiz Alanysapor'da dün mutlu bir gün yaşandı. 45 yaşına giren Teknik Direktör Erol Bulut için doğum günü pastasıyla sürpriz bir kutlama yapıldı.Erol Bulut daha sonra yardımcı antrenörlerimiz ve futbolcuların tebriklerini kabul etti.

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