Bayraklı tepki

Avrupa Parlamentosundaki konuşması sırasında Türk bayrağı yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'a, bir tepki de Aytemiz Alanyaspor'dan geldi. Turuncu-yeşilliler, antrenman öncesi dev Türk bayrağını açıp etrafından toplanarak, "Şanlı bayrağımız her zaman ve her yerde, şerefle dalgalanmaya devam edecektir
" dedi.
TEK DÜŞÜNCE 3 PUAN
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 20. hafta maçında 2 Şubat Pazar günü Yeni Malatyaspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren Şimşekler, tek antrenman yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut gözetimindeki idmanda Malatyaspor maçının taktik provası bir kez daha gerçekleştirildi. Ligde üst üste 4 haftadır kazanan ve seriyi 5 maça çıkarmayı hedefleyen turuncu yeşilliler, Malatyaspor karşısında 3 puan almak için sahaya çıkacak.
İYİKİ DOĞDUN HOCAM
Aytemiz Alanysapor'da dün mutlu bir gün yaşandı. 45 yaşına giren Teknik Direktör Erol Bulut için doğum günü pastasıyla sürpriz bir kutlama yapıldı. Bulut, antrenman öncesinde toplantı salonunda yapılan kutlamada, üzerinde eşi ve çocuklarının fotoğrafının yer aldığı pastayı kaptan Efecan Karaca ile birlikte kesti.
Erol Bulut daha sonra yardımcı antrenörlerimiz ve futbolcuların tebriklerini kabul etti.