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Çinli turistler maskeleri bitirdi

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Çinli turistler maskeleri bitirdi
KORONA virüsü nedeniyle salgın tehlikesi yaşanan Çin'den turist akışı devam ediyor. Türkiye'ye girişte havaalanında termal kameralardan geçerek alınan Çinli turistlerin en yoğun ilgi gösterdiği bölgelerin başında Muğla'nın Fethiye ilçesi geliyor. Güneşli havanın tadını çıkartan turistlerin bazıları günübirlik 12 Ada turuna katılırken, bazıları da Ölüdeniz'de yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

HEDİYELİK EŞYA GIBI
Ülkelerinde maskenin tükenmesi nedeniyle Türkiye'den hediyelik eşya yerine bu kez virüsten korunmak üzere maske götürdükleri öğrenildi. Rehber Bertuğ Kıymaz, "Türkiye'de bulunan tüm maskelerin hepsi Çin'e gidiyor. Söylenenlere göre artık orda maske kalmamış. Çin'den gelen gruplar ülkelerine götürmek üzere Antalya ve Fethiye'den maske almak istedi. Maske bulamadık" ifadelerini kullandı.
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Çinli turistler maskeleri bitirdi
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