Isparta-Kestel maçı ücretsiz

BUGÜN NELER OLDU

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta zirve mücadelesi veren Isparta 32 Spor, yarın günü Alanya temsilcisi lider Kestel Belediyespor'u ağırlayacak. Zorlu maçın hazırlıklarını hafta başından bu yana sürdüren pembe-yeşillilerde kırmızı kart cezalısı İlyas Barut dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Isparta 32 Spor, Kestelspor'u yenerek puan farkını 2'ye düşürmek istiyor. Sosyal medyada maça yoğun ilginin olması için seferberlik başlatıldı. Isparta 32 Spor Yönetimi ise karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlardan bilet ücreti alınmayacağını açıkladı. Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, yarın saat 14.00'te oynanacak maça tüm sporseverleri davet etti. Rekor sayıda seyirci beklediklerini dile getiren Yazgan, "Gün birlik ve beraberlik günü. Bizim için artık her maç final. Puan kaybına kesinlikle tahammülüz yok. Kazanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Hedef, en az 10 bin taraftar" ifadelerini kullandı.