Kış bitmeden yardım gitsin

Antalya'da 'Sosyal Sorumluluk Projesi Gönüllüleri' platformuyla ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Doğan Elden'in Van'daki 600 öğrenci için başlattığı 'Yarınlarımız Gülsün' adlı yardım çağrısı sonuçsuz kaldı. Daha önce Doğu ve Güneydoğu'daki köy okullarına topladığı yardımları gönderen Elden, 1 ay önce başlattığı kampanya ile şimdiye kadar sadece 20 çocuğa yetecek eşya toplayabildiğini söyledi.'Yarınlarımız Gülsün' projesine destek gelmemesinden dolayı sitem eden elden, destek çağrısı yaptı. Van'ın İpekyolu ve Ortanca Köyü'ndeki öğrencilere kışlık yardım için köy muhtarı ve ilçe milli eğitim müdürlüğüyle iletişim kurduğunu anlatan Elden, bölgedeki zorlu kışa dikkat çekti ve bölgede çocukların ayakkabı, atkı, mont, kazak ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirtti.ÇALIŞTIĞI kurum olan Kepez Kaymakamlığı'nda yardım malzemelerini biriktiren Elden, kış bitmeden kampanyanın amacına ulaşmasını diledi. Geçtiğimiz yıl 'Çocuklar Üşümesin' projesi kapsamında Adıyaman'ın Besni Köyü'ndeki 300 çocuğa kışlık malzeme toplayı gönderen Elden, bu yıl desteğin az olduğunu söyledi. STK, hayırsever ve iş adamlarından destek bekleyen Elden, "Bu projeye destek olarak birlikte, sabır ve selamet içinde çocuklarımızın umutlarını yeşertelim" diye konuştu.

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