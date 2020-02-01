Polyester ustası Fadime

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BURDUR'UN Bucak ilçesinde Sanayi Sitesi'nde kaporta ustası Uğur Çelik, işleri kötü gittiği için işçi ve çırak çalıştıramayınca çareyi eşi Fadime Çelik'i yanında çalıştırmakta buldu. Bir süre sonra hurda işini bırakan çift, polyesterden kamyon yedek parçası üretimine başladı. İmalatta kullandıkları ilaçların kokusu ve yanıcı özelliği nedeniyle mahalle sakinlerince şikayet edilen çift, Küçük Sanayi Sitesinden dükkan kiraladı. Fadime ve Uğur Çelik kamyonların şoför mahallindeki parçalarının yanı sıra tampon kısmındaki parçaların üretimi yapıyor.Polyester ustası olan Çelik çiftinin ünü, kamyoncular ve sosyal medya kanalıyla yayıldı. Türkiye genelinden sipariş almaya başlayan çift, kiracı olarak girdikleri dükkanı satın aldı. Fadime Çelik, "Her şeyden önce kendine güveneceksin. Sanayi yada başka iş fark etmez, kadınlar her yerde başarılı olur" dedi.