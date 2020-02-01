Uyuşturucu ile topyekün savaş

BURDUR Valiliği tarafından geçen yıl mart ayında başlatılan 'Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum' projesi kapsamında Valilik ile Bucak Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Daha önce Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile de protokol imzalanmıştı. Böylece proje, Bucak ilçesinde de etkin bir şekilde yürütülecek.Valilik Toplantı Salonundaki imza törenine Vali Hasan Şıldak, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören katıldı. Protokolle, bağımlılıktan kurtulan gençler önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden işe yerleştirilecek. İŞKUR çalışma süresi bittikten sonra ise Bucak Ticaret ve Sanayi Odasına üye iş yerlerinde istihdam edilecek.Projenin 10 ayı tamamladığını anlatan Vali Şıldak, "Her geçen gün projeye dahil olan gençlerimizin sayısı yükseliyor. Bugün itibarıyla 118 kişi oldu. Ticaret ve sanayi odalarımız tedavi ve rehabilitasyon sürecinin belli bir aşaması tamamlanmış gençlerimizin istihdamında katkı sağlıyor" dedi. Bucak'ın ekonomik canlılığı ile projeye önemli bir destek sağlayacağını vurgulayan Şıldak, "Burdur merkezde 11, Bucak'ta ise 1 genç proje kapsamında özel sektörde çalışmaya başladı. İnşallah 50 kişilik bir kontenjan için İş Kur'a bir proje sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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