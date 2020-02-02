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32 milyon lira hibe geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmadaki 59 proje için 32 milyon liralık hibe desteği verdi. Paralar ’ya gönderildi

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
32 milyon lira hibe geldi
TARIM ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programının 13. etabı başvuru sonuçları belli oldu. 33 adet Ekonomik Yatırım ve 26 Adet Kırsal Ekonomik Yatırım projesi olmak üzere toplam 70.2 Milyon TL proje tutarının 32 milyon TL'lik hibe bölümü Antalya'ya tahsis edildi.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK
Kırsal kalkınmayı Destekleme Programı ile doğal kaynakların ve çevrenin korunması dikkate alınarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amaçlanıyor. Projeler ile Antalya istihdamına ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanması hedefleniyor. Hibelerle ilgili açkılama yapan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Çiftçimizin her zaman yanındayız" dedi.
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32 milyon lira hibe geldi
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