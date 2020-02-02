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5’te 5 için sahada

Ligde 5 maçtır kaybetmeyen, 4 maçtır kazanan , bugün teknik direktör ’un eski takımı karşısında seriyi sürdürmek istiyor

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
5’te 5 için sahada
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 20. hafta maçında bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ligde son olarak 7 Aralık'ta İstanbul'da Galatasaray ile oynadığı maçta puan kaybeden turuncu-yeşilliler, sonrasında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek puanını 35'e yükseltti. Maç öncesi eksik Baiano dışında eksik oyuncusu bulunmayan Aytemiz Alanyaspor'da tüm camianın moralleri yerinde. Konuk ekip Malatyaspor ise yeni teknik direktörü Kemal Özdeş ile ilk maçına çıkacak. Ligde 3 maçtır kazanamayan, Trabzonspor ile oynayacağı mücadele de deprem nedeniyle ertelenen sarıkırmızılılar, Antalya Belek'teki kampı tamamladı.

MAÇ GELİRİ ELAZIĞ'A
Bu sezon iç saha maçlarında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi elde alan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, eski çalıştırdığı takıma karşı galip gelmek istiyor. İç sahada taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Bulut, "Hafta boyunca çok iyi çalıştık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni Malatyaspor maçı bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın da desteği ile bu maçı kazanıp zirve yarışımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan bugünkü maçtan elde edilecek gelir, Elazığ depreminde mağdur olan depremzedelere gönderilecek.

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5’te 5 için sahada
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