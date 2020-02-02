5’te 5 için sahada

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 20. hafta maçında bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.Maç öncesi eksik Baiano dışında eksik oyuncusu bulunmayan Aytemiz Alanyaspor'da tüm camianın moralleri yerinde. Konuk ekip Malatyaspor ise yeni teknik direktörü Kemal Özdeş ile ilk maçına çıkacak. Ligde 3 maçtır kazanamayan, Trabzonspor ile oynayacağı mücadele de deprem nedeniyle ertelenen sarıkırmızılılar, Antalya Belek'teki kampı tamamladı.İç sahada taraftar desteğine ihtiyaçduyduklarını söyleyen Bulut, "Haftaboyunca çok iyi çalıştık ve hazırlıklarımızıtamamladık. Yeni Malatyaspormaçı bizim için çok önemli. Taraftarlarımızında desteği ile bu maçı kazanıpzirve yarışımızı sürdürmek istiyoruz"ifadelerini kullandı.

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