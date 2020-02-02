Barış’ın adına koro

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN yıl yaşamını yitiren 23 yaşındaki Barış İbrahim Dinçer'in adına oluşturulan Türk Halk Müziği korosu, türkü severleri 'Yürek Yakan Türküler' adlı konserde buluşturdu. Şef Soner Mızrak'ın yönetimindeki 'Barış İbrahim Dinçer Türk Halk Müziği Korosu'nun ilk konseri TRT Antalya Radyosu'ndan Tayfun Yönlü'nün sunumuyla Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşti. Konsere, TRT Antalya Gençlik Korosu'nda müzik çalışmalarını sürdürdüğü sırada yakalandığı amansız hastalıtan kurtulamayıp ölen Barış İbrahim Dinçer'i sevenlerin ilgisi yoğun oldu.Konser öncesi Dinçer'in yaşam hikayesi, müziğe olan tutkusu anlatıldı. "Barış bir müzik sevdalısı, müziğe aşık bir gençti. Barış'ın adı bu koroda yaşatılacak" denildi. Anne Meral Öktem Dinçer, oğlu için yazdığı 'Barışım, Mavişim' adlı şiirini okudu. Konser sonunda anne Dinçer, koronun oluşumuna emeği geçenlere plaket ve çiçek verdi.