Fırsatı teptik

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Bahar havasında oynanan ve ev sahibi kırmızı-beyazlıların kazanması halinde 6 puanlık maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Fırsat tepen Akrep, puanını 18'e, Konyaspor ise 19'a yükseltti. 7. dakikada Fredy'nin uzun topunda defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Gümüş, topa kafayla vurmak istedi. Bu sırada öne çıkan kaleci Serkan Kırıntılı, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.
13. dakikada Miya'nın pasında kaleyi karşıdan gören noktada ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
SINAN GÜMÜŞ SAHNEDE
22. dakikada Fredy'nin ortasında kaleciyi de aşan topla arka direkte buluşan Sinan Gümüş, meşin yuvarlağı kale önüne çevirdi. Boşta kalan topu Konyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.
26. dakikada
sol kanattan
kullanılan
köşe
vuruşunda
Jonsson'un
ön direkten
penaltı
noktasına
sektirdiği topa iyi yükselen Anicic kafayla vurdu. Kaleciyi aşan meşin yuvarlağı Antalyasporlu Bünyamin Balcı, çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
48. dakikada Bünyamin Balcı'nın
pasında ceza sahası dışında topla buluşan
Chico'nun sert vuruşunda meşin
yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da
kaldı.
MILOSEVIC SON ANDA KAÇIRDI
73. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin ortasında Volkan Fındıklı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 90+2. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında Milosevic'in sert vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.