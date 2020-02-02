İbretlik araç satıldı

Antalya'da trafik kazasında ikiye bölünen otomobilinden fırlayarak burnu bile kanamadan kurtulan 22 yaşındaki Ümit Pamukçu, hayatını kurtaran aracının hurdasını ailesi üzüldüğü için sattı. Yine aynı araçtan alan ve çevresinde 'uçan adam' olarak anılmaya başlanan Pamukçu, "Birinci arabamda şanslıydım, bütün şansımı da o kazada kullanmış olabilirim" dedi.Kaza, geçen yıl 15 Ağustos'ta Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 32'nci Cadde ile Çamlık Caddesi kesişiminde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Uncalı'dan, üniversite yönüne ilerleyen N.A. idaresindeki 34 ZB 507 plakalı otomobil, 22 yaşındaki Ümit Pamukçu'nun yönetimindeki 07 RP 330 plakalı otomobille çarpıştı. Sabah işe giden Pamukçu'nun otomobili, çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin arka ve ön kısmı çevreye savruldu. Pamukçu ise bölünen otomobilden yola fırladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Ümit Pamukçu ile N.A.'nın kullandığı otomobillerin çarpıştığı anlar yer aldı.Kazanın ardından Ümit Pamukçu, biriktirdiği paralarla 14 bin 500 liraya aldığı aracının hurdasını evinin bahçesinde saklamaya başladı. Pamukçu, kısa süre sonra aynı modelde yeni bir araç aldı. Çevresinde 'uçan adam, şanslı adam' olarak anılmaya başlanan Pamukçu, kaza anını hatırlattığı için ailesini isteği üzerine aracını hurdaya ayırdı.

BUGÜN NELER OLDU