Konutta en çok Antalya kazandırdı

ANTALYA, yatırımcasına en çok kazandıran il oldu. Antalya'da ortalama konut değerinin yüzde 20 arttığı belirtilirken, Türkiye'de konut fiyatları en çok artan ilçeler sıralamasında ilk 20'ye Antalya'dan 10 ilçe girdi.Gayrimenkul Borsası A.Ş tarafından hazırlanan 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, 2019 yılında yatırımcısına en çok kazandıran ilin Antalya olduğu açıklandı. Yapılan araştırmaya göre Antalya'da ortalama konut değeri yüzde 20 artarken, Türkiye gelinde konut değeri en fazla artış gösteren ilçeler sıralamasında da Antalya'dan ilk 10 ilçe sıralamasına 5 ilçe, ilk 20 ilçe sıralamasına da 10 ilçe girdi.Araştırmada, yüzde 30 artış oranıyla Antalya'nın Gazipaşa ve Kemer ilçeleri, en çok artış oranının gerçekleştiği Türkiye'nin üçüncü ve dördüncü ilçeleri oldu. İlk 10 içinde yer alan Kaş'ta yüzde 24, Aksu'da yüzde 23, Korkuteli'nde yüzde 20 oranında artış gerçekleşti. Antalya 10 ilçeyle büyük fark yarattı. İlk 20 içindeki diğer ilçeler ise Alanya yüzde 19 artışla 11'inci, Finike yüzde 18'le 12'nci oldu. Kepez ve Döşemealtı yüzde 14, Kumluca yüzde 13 artış oranıyla takip etti. Konut fiyatları en çok artan ilçeler sıralamasında ilk 20'ye giren Antalya'dan toplam 10 ilçe sırasıyla Gazipaşa, Kemer, Kaş, Aksu Korkuteli, Alanya, Finike, Kepez, Döşemealtı ve Kumluca oldu.

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