Korku dolu yaşam

Antalya'da seneler önce arıkların geçtiği yumuşak zemine inşa edilen gecekondular zamanla yan yatmaya başlayınca, evlerin içinde yaşayanların korkulu rüyası haline geldi. Evlerin yıkılmaması için vatandaş demir bloklarla önlem almaya çalışıyor.Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi'nde, 'Yediarıklar' diye bilinen bölgeden geçen arıkların kurumasının ardından 1965 yılında yumuşak zemine yapılaşma başladı. Zemindeki çökmeler nedeniyle alanda bulunan 210 civarındaki gecekondu, göçükten etkilenerek yana ve öne doğru yatmaya başladı. Aradan geçen yıllar içinde evlerdeki eğim de artarak neredeyse yıkılacak duruma geldi. Evlerde yaşayan vatandaşlarsa, duruma kendi imkanlarıyla yaptıkları demir bloklarla önlem almaya çalışıyor. Bölgede bazı gecekondular eğimden dolayı yıkıldığı, bazılarının da boşaltılmış olduğu görülse de birçok gecekonduda yaşam halen devam ediyor. Üzerinde, 'dikkat tehlikelidir', 'eğri ev' gibi yazılar yazıldığı gecekonduların 4 büyüklüğünde bir depremde yıkılacağı öngörülüyor.1994 yılından bu yana Kızıltoprak Mahalle Muhtarlığı- nı yapan Mustafa Yılmaz, geçmişte bölgede 7 tane su arığının bulunduğunu ve zamanla yapılan yapılaşma sonucu evlerde eğilmeler meydana geldiğini söyledi. Durumun son derece tehlikeli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Allah korusun bir deprem olduğu zaman bırakın 5-6'yı, 3 veya 4 büyüklüğünde sarsıntı olsa yıkılır buralar" dedi.BÖLGE sakinlerinden Cemil Duran adlı vatandaş, evlerin eğriliğinin zeminden kaynaklandığını söyledi. Hemen yan taraftaki sokaktaki binaların sağlamlığına işaret eden Duran, "Müstakil olmasına rağmen problem var. Müstakil evlerin olduğu yerlerin olumsuz zemini var. Evlerin içinde kalan kişilerin canı tehlikede, her an her şey olabilir" diye konuştu. 80 yaşındaki Fadime Karabulut da, evlerinin yakınından geçen yollar sonrasında eğimlerin fazlalaştığını, evinin eğilmesiyle birlikte önlem için demir blok yaptırdığını aktardı. Karabulut, "Burada yatmak ve kalkmak zor oluyor. Başım dönüyor" ifadelerini kullandı. Evi yıkılan Kadir Baycan ise, yıkımın öncesinde tehlikeyi fark ederek başka bir eve taşındığını söyledi.

